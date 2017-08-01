‘Vur Vur Siyonizme' Sesleri İsrail'de Gündem Oldu
İstanbul'daki Kudüs Mitingi İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrailli gazeteler, mitingde çalınan 'Vur vur, siyonizme vur' şarkısının sözlerine dikkati çekerek, 'İstanbul'da binlerce kişi bu sözleri haykırdı' ifadelerine yer verdi.
Yenikapı'daki miting, dünya basınında geniş yer aldı. Özellikle İsrail medyası, mitingi manşetlerine taşıdı. İsrail gazetesi Times Of İsrael, "Binlerce kişi İsrail karşıtı gösteride 'Siyonizme vur' diye şarkı söyledi" başlığı ile duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Kudüs için bir araya gelen göstericiler Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. 'Muhafazakar' bir partinin öncülüğünde bir araya gelen göstericiler, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı."
Singing ‘hit, hit Zionists,’ thousands rally against Israel in Istanbul https://t.co/ken5ynl9Qw pic.twitter.com/Y1LvR40aes— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 30 Temmuz 2017
Haberde, mitingde çalan Grup Yürüyüş'ün seslendirdiği "Vur, vur, vur, vur, Siyonizm'e vur" şarkısına dikkat çekildi.
Thousands rally in Istanbul against Israel's Al-Aqsa mosque measureshttps://t.co/3K2fzi0FCG pic.twitter.com/zBlgT6gO0j— Ynetnews (@ynetnews) 30 Temmuz 2017
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta yer alan haberde ise, miting "Mescid-i Aksa'daki önlemlere karşı binlerce kişilik gösteri" başlığıyla servis edildi. Gazete, gösteride "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganlarına dikkati çekti.
Grup Yürüyüş'ün Zalimlere Vur! Ezgisi:
HABERE YORUM KAT