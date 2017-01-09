Volkswagen Yöneticisi Oliver Schmidt FBI Tarafından Tutuklandı

»Ana Sayfa»Dünya
09.01.2017 10:54
Volkswagen Yöneticisi Oliver Schmidt FBI Tarafından Tutuklandı
FBI, Volkswagen'ın üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt'i, Florida'da emisyon skandalına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Detroit'te tutukladı.

FBI, Volkswagen'ın üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt'i, emisyon skandalı sonrasında ABD yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla tutukladı. 2014 ve Mart 2015 döneminde Alman otomotiv devi Volkswagen'ın ABD yasalarına uyum ofisinin başında bulunan Schmidt, Florida'da emisyon skandalına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Detroit'te tutuklandı.

Alman Volkswagen ise yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliğinin sürdüğünü, fakat yürüyen bir soruşturma ile ilgili şu aşamada henüz bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

BÜYÜK ROL SAHİBİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Volkswagen hakkında New York ve Massachusetts federal savcılık ofisleri tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameye göre Oliver Schmidt, Alman devinin ABD emisyon yasalarını ihlal etmesinde büyük rol sahibi olarak nitelendiriliyor.

Bu arada tutuklama kararı, VW ve AMD Adalet Bakanlığı arasında emisyon skandalı nedeniyle 2 milyar doları aşan bir anlaşmanın arefesinde geldiği de dikkat çekti.

 

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