Viyana’da Afgan Sığınmacılardan Oturma Eylemi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki tarihi Votiv Kilisesi önünde 100’e yakın Afgan sığınmacı ülkelerine iade edilmelerinin durdurulması için oturma eylemi başlattı.

"Afganistan güvenli değil", "Sınır dışı edilmeyi durdur" yazılı pankartlar açan göstericiler, pazartesi akşamına kadar sürecek eylem boyunca kilisenin önündeki parkta geceleyecek.

Afgan sığınmacıların sözcüsü Rahim Mücahid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avusturya’ya sığınan Afganların seslerini başta ülke yöneticileri olmak üzere bütün Avrupa’ya duyurmak için başkent Viyana’daki Votiv Kilisesi önünde oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

"Ölüme gönderiliyoruz"

Mücahid, Afganistan'ın birçok açıdan Suriye ve Irak'tan farklı olmadığına işaret ederek "Çeşitli yollarla hayatlarını riske atarak Avrupa’ya sığınan insanları tekrar geriye göndermek, onları ölüme göndermekle aynı anlama geliyor. Çünkü buradan giden insanlar ya Taliban'la ya da Afgan ordusuyla hareket edecek, bu da her iki yolun sonunda ölüm olduğu anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Mücahid, Almanya, İsveç ve İtalya’da da benzer gösteriler yapıldığını kaydederek "Bizler de herkes gibi nefes alan normal insanlarız, bize farklı muamele yapılmasını istemiyoruz. Adil bir çözüm için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.