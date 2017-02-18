Viranşehir'de Savcılar Sitesine Bombalı Araçla Saldırı

​​​​​​​Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi bahçesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

"3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. Bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.