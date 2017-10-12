Vietnam’da Sel Felaketi: En Az 37 Ölü

Euro News’ta yer alan haberde, Vietnam’da yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, 40’ın üzerinde kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Tropik mevsim nedeniyle yaşanan aşırı yağış sonucu meydana gelen seller Vietnam’ın kuzey ve merkez bölgelerini tamamen etkisi altına almış durumda.

Büyük toprak kaymaları altyapıyı kullanılamaz hâle getirirken, kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.