Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!

Sosyal paylaşım sitesi YouTube’da 2015’te paylaştığı bir videoda “Her hafta bir müslüman öldüreceğim.” diyen Pelletier’e 18 ay gözetim ve 100 saat kamu hizmetinde bulunma cezası verildi.

Müslümanlara yönelik tehdit içerikli bir video hazırlayıp sosyal paylaşım sitesi YouTube’da paylaşan Kanada vatandaşı Jesse Pelletier’in (25) yargılandığı davada karar açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, Batman filmindeki Joker’in kullandığı maske ile yaptığı konuşmasını “Her hafta bir müslüman öldüreceğim.” mesajıyla paylaşan Pelletier, son kez hâkim karşısına çıktı.

Pişman Olduğunu Söyledi

Montreal kentindeki Quebec Mahkemesi’nde Hâkim Lori Renee Weitzman tarafından sorgulanan Pelletier, davranışlarından içtenlikle pişman olduğunu ve tutuklanmasından bu yana daha iyi bir kişi hâline geldiğini söyledi.

Suçunu kabul edip özür dileyen Pelletier’in avukatı Diane Chartier de müvekkilinin alkol ve uyuşturucu tüketimini bıraktığını ifade etti.

Sosyal Medyada Video Paylaşması Yasaklandı

Hâkim Weitzman, 2015 yılının kasım ayındaki paylaşımının ardından gözaltına alınarak hakkında dava açılan Jesse Pelletier’e önce 2 yıl hapis cezası verdi. Weitzman daha sonra bu cezayı, sanığın pişmanlığı ve iyi hâlini göz önüne alarak 18 ay gözetim ve 100 saat kamu hizmetinde bulunma cezasına çevirdi.

Kararda ayrıca Pelletier’in, sosyal medyada video paylaşmasına yasak konuldu ve psikolojik tedavi görmesine de hükmedildi.

Weitzman, Pelletier’in bu hükme aykırı davranması hâlinde 2 yıl hapis cezasının yürürlüğe girmesini de karara bağladı.