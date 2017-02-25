Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
Müslümanlara yönelik tehdit içerikli bir video hazırlayıp sosyal paylaşım sitesi YouTube’da paylaşan Kanada vatandaşı Jesse Pelletier’in (25) yargılandığı davada karar açıklandı.
AA’da yer alan habere göre, Batman filmindeki Joker’in kullandığı maske ile yaptığı konuşmasını “Her hafta bir müslüman öldüreceğim.” mesajıyla paylaşan Pelletier, son kez hâkim karşısına çıktı.
Pişman Olduğunu Söyledi
Montreal kentindeki Quebec Mahkemesi’nde Hâkim Lori Renee Weitzman tarafından sorgulanan Pelletier, davranışlarından içtenlikle pişman olduğunu ve tutuklanmasından bu yana daha iyi bir kişi hâline geldiğini söyledi.
Suçunu kabul edip özür dileyen Pelletier’in avukatı Diane Chartier de müvekkilinin alkol ve uyuşturucu tüketimini bıraktığını ifade etti.
Sosyal Medyada Video Paylaşması Yasaklandı
Hâkim Weitzman, 2015 yılının kasım ayındaki paylaşımının ardından gözaltına alınarak hakkında dava açılan Jesse Pelletier’e önce 2 yıl hapis cezası verdi. Weitzman daha sonra bu cezayı, sanığın pişmanlığı ve iyi hâlini göz önüne alarak 18 ay gözetim ve 100 saat kamu hizmetinde bulunma cezasına çevirdi.
Kararda ayrıca Pelletier’in, sosyal medyada video paylaşmasına yasak konuldu ve psikolojik tedavi görmesine de hükmedildi.
Weitzman, Pelletier’in bu hükme aykırı davranması hâlinde 2 yıl hapis cezasının yürürlüğe girmesini de karara bağladı.
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
- Rusya BMGK’da 7. Kez Suriye Tasarısını Veto Ediyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Sınır Tanımayan Edepsizlik Medyayı İfsad Ediyor!
- El Bab’da Bombalı Araç Saldırısı: 45 Ölü
- Ömer Abdurrahman Nasıl Biriydi?
- Okulda İnternet Başarıyı Artırmıyor, Düşürüyor!
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Konuşuldu
- Raşid El-Gannuşi’nin Fikri ve Siyasi Tecrübesi
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Nöbet Değişimi
- Mısır'da İhvan Üyelerine Yönelik Gözaltılar
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Konuşuldu
- Ömer Abdurrahman Nasıl Biriydi?
- Ümmetin Birliğini Tesis Yolunda Yöneticilerin Atabileceği 10 Adım
- ABD'nin AB Elçisi Olması Beklenen Malloch: AB Türkiye'yi Üye Olarak Almayacak
- New York Times: Türkiye'de Laiklik Elden Gidiyor!
- Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ İddianamesinden Rasim Ozan ve Cem Küçük Çıktı
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim