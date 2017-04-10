Vergi İndiriminin Süresi Uzatıldı

»Ana Sayfa»Ekonomi
10.04.2017 11:41
Vergi İndiriminin Süresi Uzatıldı
Mobilyadaki KDV ve beyaz eşyadaki ÖTV indirimleri Eylül sonuna kadar uzatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, FOX TV'de soruları yanıtladı. Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini Eylül sonuna kadar uzattıklarını belirtti.

Başbakan, esnaflar için çok şey yaptıklarını, KOSGEB kredilerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. 250 bin esnafın KOSGEB'den kredi almaya hak kazandığını, diğerlerinin de başvurularının değerlendirildiğini ifade eden Yıldırım, büyük ölçekli iş camiasından işverenlerin de 60 milyara yakın kredi garanti fonundan kaynak kullandığını kaydetti.

Primleri ertelediklerini, borçları yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"2016 Haziran'dan öncekiler yeniden yapılandı. Şimdi 2016 Haziran sonundan sonra darbeye rastlayan zamanlarda, darbe girişiminden sonra işleri kötüye gidenleri için bir imkan daha getiriyoruz. Meclis açılınca bunlar için de ödeme zorluğuna düşen esnafımız için, işverenlerimiz için prim ve sigorta primi ve vergi yeniden yapılandırmasına gideceğiz. Diğer önemli haber, piyasayı canlandırmak için konutta, mobilyada, beyaz eşyada KDV indirimi yaptık. Konut alım satımındaki KDV indirimi eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak beyaz eşya ve mobilyada nisan sonuna kadar yapmıştık. Şimdi onu da, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini de eylül sonuna kadar uzatıyoruz."

Mobilyada KDV, Şubat ayında alınan kararla 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştü.

Beyaz eşyada ise ÖTV sıfırlanmıştı.

Kaynak: FOX TV, AA

 

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