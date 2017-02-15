Vergi İndirimi Getiren Teklif Komisyondan Geçti
Vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası düzenlemelerini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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Vergi İndirimi Getiren Teklif Komisyondan GeçtiVergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası düzenlemelerini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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