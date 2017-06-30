Verem ve Kanser Hastalarına Aylık 1000 TL Ödeme Desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara sosyal yardım yapılması için Sağlık Bakanlığı ile anlaştı.

İlk olarak verem hastalarına maddi destekte bulunacak. Hastaların, beslenme ve evde bakım masrafları, Aile Bakanlığı'nca karşılanacak.

Hastalara, aylık bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan verem hastalarına ödemenin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtiliyor.

KANSER HASTALARI DA GÜNDEMDE

Aile Bakanlığı'nın, kanser hastaları için de benzer bir çalışma yapacağı öğrenildi.

Nadir hastalığı bulunan kişilerin de bir süre sonra bu yardım kapsamına alınacağı belirtildi. Kaynaklar, verem hastalarına yapılacak sosyal yardım desteğine ilişkin olarak "Hastadan, bir banka hesap numarası istenecek. Ödeme, her ay, bu hesap numarası üzerinden yapılacak" dedi.

Habertürk