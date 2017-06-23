Venezuela’daki Gösterilerde Yine Kan Aktı!

Venezeula’da düzenlenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı eylemlerde askerin ateş açması sonucu bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Euro News’ta yer alan habere göre, olay başkent Caracas’ın Chacao semtinde meydana geldi. Eylemcilerin La Carlota hava üssünü basmak istemesiyle gerginlik tırmandı. Bir güvenlik görevlisi hedef aldığı göstericiyi vurdu. 22 yaşında olduğu öğrenilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen askerin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Muhalifler, olayı protesto etmek için cuma günü kara yollarında oturma eylemi ve cumartesi günü askeri üslerde gösteri çağrısı yaptı.

Can Kaybı Sayısı 76’ya Yükseldi

Göstericiler, ekonomik krizden sorumlu tuttukları ve otoriter olmakla suçladıkları Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun istifasını istiyor. Maduro ise eylemlerin, hükümetini devirmek için dış güçlerce organize edildiğini savunuyor.

Gıda ve ilaç sıkıntısıyla başlayan ayaklanma, muhalif liderlerin tutuklanması ve siyasetten men edilmesiyle daha da büyüdü. Nisan ayından bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi, 2 binden fazla kişi de gözaltına alındı.