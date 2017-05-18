Venezuela’daki Gösterilerde Can Kaybı Sayısı 43’e Yükseldi!

Venezuela’da altı haftayı geride bırakan muhalif gösterilerde şiddetin dozu giderek artıyor.

Polisin güç kullanarak bastırmaya çalıştığı olaylarda can kaybı sayısı 43’e yükseldi.

Başkent Caracas başta olmak üzere ülke genelinde yoksulluk, ekonomik kriz ve yolsuzluğa karşı olmak gerekçesiyle vatandaşlar sokakta.

Başkentin batısındaki Tachira eyaletinde yağmalama ve kundaklama olayları kontrolden çıkmış durumda. Maduro yönetimi, bölgeye takviye 2 bin 500 kişilik askeri kuvvet sevk etti.

Kaostan sorumlu tutulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro istifa çağrılarını reddediyor.

Muhalefet, ülkenin aylardır içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden çıkması için erken seçim talep ediyor.

Maduro ise muhalifleri Amerika’nın desteğiyle kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Bu arada, dün Caracas’ta binlerce kişi gösterilerde hayatını kaybedenler için gece nöbeti tuttu. Göstericiler hapishanelerdeki aktivistlerin ve siyasi tutukluların da serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: Euro News