Venezuela’daki Gösterilerde 55 Kişi Hayatını Kaybetti!

Venezuela’da Başsavcı Luisa Ortega, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 20 yaşında bir protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Ortega, basına yaptığı açıklamada, ülkede 6 haftadır devam eden gösterilerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yarısının çevik kuvvet ve askerler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Protestolarda yaklaşık bin kişinin de yaralandığını aktaran Ortega, Venezuelalı yetkililerin çoğunun aksine, 20 yaşında bir göstericinin polisin attığı göz yaşartıcı bombanın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Devlet Televizyonu Açıklamayı Yayımlamadı

Hükümet yetkililerinin birçoğunun açıklamalarını yayımlayan Venezuela devlet televizyonu, Başsavcı Ortega’nın açıklamasını yayımlamadı.

Venezuela’da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkeme’nin, 31 Mart’ta Kongre’nin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.