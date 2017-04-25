Venezuela’daki Gösterilerde 23 Kişi Hayatını Kaybetti!

Venezuela’daki hükümet karşıtı ve yanlısı gösteriler dördüncü haftasına girdi.

Kamu Denetçisi Tarek Saab, Merida ve Barinas kentlerinde düzenlenen hükümet yanlısı ve karşıtı gösterilerde iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirterek, gösteriler nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 23’e çıktığını kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, Saab, gösterilerde yaralanan çok sayıda kişinin hayati tehlikesinin de sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, muhalefet lideri ve Merida Eyalet Valisi Henrique Capriles, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, can kayıplarından “paramiliter grupları” sorumlu tuttu.