Venezuela’da Yüksek Mahkeme’ye Helikopterli Saldırı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Yüksek Mahkeme binasına bir helikopterden el bombaları atıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun “terör saldırısı” dediği olayda bir helikopter Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.

Hükümete göre bir güvenlik görevlisi, bir polis helikopterini ele geçirip başkent üzerinde uçmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, şehrin üzerinde dolaşan bir helikopter görülüyor ve patlama sesleri duyuluyor.

“Haydut Hükümete” Karşı Çıkma Çağrısı

Helikopteri ele geçirdiğine inanılan polis, sosyal medyada hükümeti kınayan bir mesaj paylaştı.

Adının Oscar Perez olduğunu söyleyen polis, yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla çektiği ve Instagram’da paylaştığı videoda Venezuela halkına “haydut hükümete” karşı çıkma çağrısında bulunuyor.

“Helikopterden El Bombaları Atıldı”

Cumhurbaşkanı Maduro, saldırıda helikopterden el bombaları atıldığını söyledi ve güvenlik güçlerinin, saldırının arkasındakileri yakalayacağına dair söz verdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Gösterilerde 70’ten Fazla Can Kaybı

Ekonomik krizin derinleştiği Venezuela’da, son iki aydan bu yana hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde 1 Nisan’dan bu yana 70’ten fazla kişi hayatını kaybetti.