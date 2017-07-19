Venezuela’da Şiddet Tırmanıyor!
Venezuela’da hükümet karşıtı gösteriler tüm şiddetiyle sürüyor.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ın yanı sıra Tachira ketinde salı günü düzenlenen gösterilerde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
100 günü geride bırakan sokak eylemlerinde bugüne dek 80’den fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.
Diğer yandan, muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, hükümet yanlısı tavır takınmakla suçladığı Yüksek Mahkeme üyelerini değiştirmek için harekete geçti.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise anayasa değişikliği grişimine karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump’ı eleştirdi.
Trump, Caracas hükümetini anayasa değişikliği konusunda uyarmış ve Venezuela’ya karşı yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.
Venezuela, söz konusu anayasa reformunu yapacak kurucu meclis için 30 Temmuz’da referanduma gitmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Euro News
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