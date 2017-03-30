Venezuela'da Parlamentonun Yetkilerine El Konuldu

»Ana Sayfa»Dünya
30.03.2017 17:42
Venezuela'da Parlamentonun Yetkilerine El Konuldu
Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhaliflerin kontrolündeki parlamentonun tüm yetkilerini geçersiz kılarak kendi üzerine aldı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhaliflerin kontrolündeki parlamentonun tüm yetkilerini geçersiz kılarak kendi üzerine aldı. Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini yasama organı olarak atadı.

Mahkeme sabotaj eylemlerine karşı adaleti, hukukun üstünlüğünü ve güvenliği sağlamak amacıyla kararın alındığını açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun atadığı Anayasa mahkemesi muhalif çoğunluk olan Parlamento'yu resmen fesh etti.

2015 yılındaki seçimlerde ABD destekli sağ muhalefet, 16 yıl aranın ardından 167 sandalyeli mecliste en az 99 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

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