Venezuela’da İsyan Büyüyor

Mart ayının sonlarından bu yana sokaklar boş kalmazken, çatışmalar şiddetlenmeye ve ölümlerin sayısı da artmaya başladı. Başkent Caracas’ta dün yaşanan bir olay ise ülkenin iç savaşa sürüklenmekte olduğu yönündeki endişeleri artırdı.

Oscar Perez adlı bir güvenlik görevlisinin kullandığı helikopterde bulunan saldırganlar tarafından, Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına çalıntı polis helikopteriyle saldırı düzenlendi. Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, çalıntı polis helikopterindeki saldırganların önce İçişleri Bakanlığına 15 el ateş açtığını, daha sonra Yüksek Mahkeme’ye yönelerek binaya ve binayı koruyan ulusal muhafız ekibine İsrail yapımı dört el bombası attığını kaydetti. Ayrıca Perez’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından darbe hazırlığı gerekçesiyle görevden alınan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Miguel Rodriguez Torres’in de pilotluğunu yaptığı öğrenildi.

Saldırı düzenlendiğinde İçişleri Bakanlığında resepsiyon için 80 kişi bulunuyordu. Villages, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirdi. Helikopterdekilerin ateş açtığını ve el bombası attığını belirten Maduro, saldırıda kimsenin zarar görmemesinin büyük şans olduğunu vurguladı. Bu saldırıyla birlikte üç aylık isyan sürecinde ilk kez bir güvenlik görevlisi açıkça Maduro yönetimine karşı cephe aldığını ilan etmiş oldu.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Venezuela’da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart’ta Ulusal Kongre’nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericilerle polisler arasında son üç ayda çıkan çatışmalarda 70’ten fazla sivil hayatını kaybetmişti. Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde darbe girişiminde bulunduğunu savunurken muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: Karar gazetesi