Venezuela’da “Eyleme Devam” Mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz günlerde göstericileri sakinleştirmek için, “kurucu meclis” projesini gündeme getirmişti.

Ana muhalefetin tutuklu lideri Leopoldo Lopez, Maduro’ya hapishaneden çektiği bir video ile karşılık verdi.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan videoda Lopez, “Tüm Venezuela halkına sesleniyorum: Kararlılıkla sokaklara çıkmayı sürdürün. Barışçıl bir şekilde eylemlere devam edin. Bu mücadele biz kazanana kadar sona eremez. Protesto gösterileri her yerde, her an devam etmeli. Özgürlük ve demokrasiye ancak bu yolla ulaşabiliriz.” dedi.

Ana muhalefet partisi, Maduro’nun 30 Temmuz’da gerçekleşecek “kurucu meclis” seçimlerini boykot edeceğini belirtirken, başkanlık seçimi talebini yineledi.

Venezuela’da halk nisan ayından bu yana sokaklarda. Hükümet karşıtı gösterilerde bugüne kadar 65 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki karışıklıktan Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) sorumlu tutuyor.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Maduro, “Barack Obama hükümetinden daha kötüsü, korkuncu geldi. O da Donald Trump hükümeti. Kendi taraftarlarına Venezuela’yı yıkma emri verdiler. Ellerinden geleni yapıyorlar, yabancı müdahaleye zemin hazırlıyorlar ama biz karşı çıkıyoruz. Ülkemizin geleceği için gerekirse canımızı ortaya koyup bize müdahale etmelerine engel olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euro News