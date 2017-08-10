Venezuela’da Ekonomi İflasın Eşiğinde!

Venezuela, son yılların en derin ekonomik kriziyle boğuşuyor. Ülkedeki önde gelen üniversitelerin araştımalarına göre halkın yüzde 82’si fakirlik sınırının altında yaşıyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emriyle ülkedeki asgari ücret yılbaşından bu yana yüzde 260 oranında yükseltmiş olsa bile temel ihtiyaçları karşılamanın çok uzağında.

Ülkede gıda fiyatlarının fırlamasının yanısıra parası olanlar bile temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanıyor.

Hükümet, “Dış Güçleri” Suçluyor

Yeni oluşturulan Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez ise “dış güçlerin” sebep olduğunu söylediği ekonomik krizle mücadele edeceklerini belirtti.

Hükümet, krizin kaynağı konusunda “dışarıyı” işaret etse de etkileri ülke içinde hissediliyor.

“Çöpleri Karıştırarak Karınlarını Doyuruyorlar”

Ekonomist Alejandro, krizin toplumun geneline yayılmaya başladığını vurguluyor:

“Halkın yaklaşık yüzde 40’ı günde üç öğün yemek bulamıyor, bir ya da iki öğünle günü tamamlıyor. Birçok Venezuelalı çöpleri karıştırarak her gün karnını doyurmaya çalışıyor. Bunu sadece restoranların ya da yeme içme alanlarının etrafında değil orta sınıf mahallelerde de görüyoruz.”

“Enflasyo Yıl Sonunda Yüzde 1100’e Ulaşabilir”

Merkez Bankası, 2015’in sonundan beri verileri açıklamadığı için resmî enflasyonu bilmek mümkün değil fakat fiyatların kontrolden çıktığı bir gerçek, buna rağmen hükümeti destekleyenler de yok değil.

Ekonomi uzmanları ise hükümetin önünde zorlu bir mücadele olduğunu belirtiyor çünkü enflasyonun yıl sonunda yüzde 1100’e ulaşacağını tahmin ediyorlar.

Kaynak: Euro News