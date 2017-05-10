Venezuela’da Bebek Ölümleri Artıyor!

Venezuela Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede geçen yıl doğum sırasında gerçekleşen ölümler yüzde 65, bebek ölümleri de yüzde 30 oranında arttı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bakanlığın yaklaşık iki sene sonra internet sitesinde açıkladığı bu alanlardaki ilk veriler Venezuela’da sıtma ve difteri hastalarının sayısının da hızla arttığını gösterdi.

Ekonomik kriz sonrası Venezuela’da büyük bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor, çok sayıda doktor başka ülkelere göç ediyor.

Protestolar Haftalardır Sürüyor

Venezuela’da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro karşıtı protesto gösterileri haftalardır sürüyor.

Muhalefet süren krizden istifasını istediği Maduro’yu sorumlu tutuyor ve seçimlere gidilmesini istiyor.

Maduro ise ülkede ilaçların stoklandığını ileri sürerek muhalefeti kendisini darbeyle devirmeye çalışmakla suçluyor.

Asgari Ücrete Yüzde 60 Zam

Cumhurbaşkanı Maduro, geçen hafta asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapmıştı.

Yiyecek yardımları da dâhil edildiğinde ülkenin en düşük ücretli kesiminin geliri bu artışla birlikte ayda 200 bin bolivar (50 dolardan az) olacak.

Venezuela, hâlen dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre ülkede bu yıl enflasyon yüzde 720’yi bulabilir.