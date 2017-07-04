Venezuela’da Anayasa Gerilimi Sürüyor!

Venezuela muhalefeti, ay sonunda düzenlenecek olan Kurucu Meclis seçiminden iki hafta önce sembolik bir referandum düzenleme kararı aldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis’in başkanı Julio Borges, amaçlarının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini sorgulatmak olduğunu belirtti:

“Eğer diktatörlük amacına ulaşır ve bu yolsuzlukla kendini sağlama alırsa, bu kesinlikle Venezuela’nın dağılması anlamına gelir. Biz mevcut anayasaya uyuyoruz. Fakat Maduro’nun ortaya koyacağı şey sadece onun iktidarda kalmasına yarayacak.”

Maduro anayasayı değiştirmek istiyor. Ancak bunun için muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis’ten onay alması mümkün değil. Bundan dolayı Kurucu Meclis adı altında, anayasayı değiştirecek yeni bir kurul toplamayı hedefliyor.

Maduro’nun anayasayı değiştirme girişimine tepki olarak nisan ayında başlayan protesto gösterilerinde bugüne dek en az 80 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Muhalifler, Maduro’yu diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor. Maduro ise gösterilerden dış güçleri sorumlu tutuyor.