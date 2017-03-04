“Venedik Tamamen Sular Altında Kalabilir”

Küresel iklim değişikliği nedeniyle İtalya’nın lagün kenti Venedik’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yerleşim yerinin, bu yüzyılın sonuna kadar tamamen sular altında kalabileceği bildirildi.

İtalya merkezli Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Teknoloji ve Enerji Ajansı (Enea) ile İtalya, Fransa ve İsrail’den üniversitelerin ortak araştırmasına göre, Akdeniz’de son 1000 yılda yaşanan 30 santimetrelik seviye artışı, gelecek 100 yılda 3 katına çıkabilir.

En büyük seviye artışınınsa Kuzey Adriyatik’te görüleceği, bu bölgedeki su yükselmesi seviyesinin yüzyıl sonunda 90-140 santimetreye ulaşabileceği hesaplandı.

İtalya’nın Çok Sayıda Kenti Risk Altında

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, lagüne kurulu olması, su kanallarıyla çevrili yapısı ve zeminindeki çökmeler nedeniyle günümüzde de sık sık su baskınlarının yaşandığı Venedik kenti de, en büyük risk altındaki yerleşim birimlerinden biri. Dünyanın en turistik kentlerinden olan kanal kenti Venedik’in 2100 yılına kadar tamamen sular altında kalabileceği belirtiliyor.

Venedik’in yanı sıra, Trieste’den Ravenna’ya kadar Kuzey Adriyatik’e kıyısı bulunan çok sayıda İtalya kıyı kenti de aynı riski taşıyor. İtalya’nın batı kıyılarında da Roma yakınlarındaki Fiumicino’dan Sicilya’daki Catania kıyılarına kadar birçok yerleşim yeri de risk altında bulunuyor.

İtalya Basını: Venedik 2100’e Kadar Sular Altında Kalacak

Araştırmada, deniz seviyesindeki bu sert yükselişin atmosfere salınan karbondioksit seviyesindeki artışın yol açtığı küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Quaternary International dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları İtalya basınında “Venedik 2100’e Kadar Sular Altında Kalacak” başlığıyla yayımlandı.

İtalya basınına konuşan Enea araştırmacılarından Fabrizio Antonioli, “Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu, son 4 yılda istikrarlı olarak 400 ppm seviyesini aştı. Yeryüzü son 23 milyon yılda hiç bu seviyeyi görmemişti.” dedi.