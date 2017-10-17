Vekilin Yayınevi YÖK'ün Açıklamasından 2 Gün Sonra Deneme Kitabı Çıkardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı’nın 5 gün önce adını açıkladığı yeni üniversiteye giriş sınavı (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), konu dağılımı başta olmak üzere birçok hususta belirsizliğini korurken, Eğitim Vadisi isimli bir yayıncılık şirketinin, deneme sınavlarını basmaya başladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, bu eğitim-öğretim döneminde sınav değişiklikleriyle büyük bir mali krizle baş başa kalan eğitim kitapları basan yayınevleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) bilgi gelmesini beklerken, aradan sıyrılan Eğitim Vadisi, bastığı kitapçığı okullara satmak için sipariş almaya başladı bile.

YÖK’TEN HEMEN 2 GÜN SONRA

YÖK’ün yeni sınavı açıkladığı 12 Ekim’den 2 gün sonra kitapçığın ortaya çıkması, akıllara iki ihtimali getirdi:

- Yayınevi, daha sınavın tüm kriterleri belirlenmemiş olduğu için gelişigüzel bir kitapçık basıp, bu toz duman tabloyu paraya tahvil etmek istedi.

- Diğer yayınevleri konu dağılımını beklerken harekete geçen bu şirket, MEB’den bilgi sızdırdı ya da bizzat bilgilendirildi.

"İŞLEVSEL" YÖNETİM KADROSU

Yaklaşık 2 milyon 250 bin öğrencinin hazırlandığı üniversite sınavı için bu hızlı hamlesiyle pazarda büyük bir avantaj sağlayacak olan şirketin ortaklarının iktidarla bağlantısı ise seçenekleri azaltıyor.

Eğitim Vadisi, 2008’de kurulmuş bir şirket. Ortaklarından bazıları ise şöyle:

- AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş. Maviş’in şirketteki varlığını önemli kılan asıl unsur ise aynı zamanda TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi olması.

- Bir diğer isim ise daha önce Gaziantep’te AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Akça, Bafra İmam Hatip Lisesi’nden, mezun olduktan sonra Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlıyor. Akça’nın kişisel sitesindeki galerilerde hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hem eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile fotoğrafları var. Ayrıca Çözüm Eğitim Kurumları, Martı Okul Yayınları, Beyaz Kalem Yayıncılık şirketlerinin de kurucusu ve ortağı. Akça aynı zamanda Özel Öğretim Derneği’nin de başkanı. Söz konusu YSK deneme sınavlarının özel okullara ve "özel öğretim kurumu" sıfatındaki dershanelere satılıyor olması, Akça’nın şirketteki hikmetinin altını çiziyor.

- Şirketin bir diğer ortağı ise AKP ile ilişkisi hep tartışılan Deniz Feneri Derneği’nin Ankara şubesi başkanı Mevlüt koca.

YAYINEVİ KABUL EDİYOR

Eğitim Vadisi’nin internet sitesinde verilen telefon numarasını aradığınızda, telefon “Çözüm’e hoş geldiniz” diye açılıyor. Çözüm, Eğitim Vadisi’nin de ortağı olan Osman Öztürk’e ait bir şiket.

Cumhuriyet gazetesinin bir veli olarak konuştuğu yetkili ise, YSK sınavı için deneme sınavları kitapçıkları basmaya başladıklarını kabul ediyor. Kısa bir sürede dağıtım aşamasının başlayacağını, okullardan toplu siparişler alınarak kitapçıkların satılacağını ve ulaştırılacağını söyleyen yetkili, perakende satışlar için de satış ofislerine gitmek gerektiğini söylüyor. Konu dağılımı bile henüz kamuoyuna açıklanmayan YKS’nin, deneme kitapçıklarının şimdiden nasıl basıldığı sorusu ise havada bırakılıyor.