Vekilden "Evlilik Programları Kalksın" Teklifi
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Satır, TV'de pek çok kanaldaki evlilik programları ile ilgili, Evlilik programları insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı. Bu programların yasaklanması gerekir." ifadesini kullandı.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Dilekçe Komisyonunun 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, önümüzdeki dönemde, stajyer ücretleri; boşanmalarda icra ile çocuk teslimi; evlilik programları; devlet yurtlarında kız çocuklarına uygulanan kontenjanın artırılması; Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları konusunda alt komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti.
Evlilik programlarıyla ilgili başvuru aldıklarını aktaran Satır, bu programların insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Yasakçı bir anlayışa sahip olmamasına rağmen bu programların yasaklanması gerektiğini belirten Satır, "Kadın haklarından bahseden derneklerin bu programlarla ilgili nerede olduğunu merak ediyorum." dedi.
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