Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şaban Dişli, Rize’de anayasa değişikliğini savunmuş!

Haksöz Haber

15 Temmuz’dan beri kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri hiç kuşkusuz AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şaban Dişli idi.

Gülenci darbenin beyin takımı arasında olmakla suçlanan kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin durumuna rağmen nasıl olup da pozisyonunu aynen koruyabilmesindeki hikmet hala merak edilmekte. Öyle ya FETÖ ile iltisaklı denilerek çaycının, çorbacının dahi görevden alındığı gözaltına alınıp tutuklandığı bir ortamda Dişli’nin AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı sıfatını sürdürmesi dikkat çekiciydi.

Şüphesiz insanlar kardeşleri de olsa başkalarının eyleminden ötürü suçlanamazlar ama herkes için aynı kuralın işletilmediği de ortadayken, Şaban Dişli’nin bu durumunun manidar bulunmaması beklenemezdi.

İşte bu tartışmaların odağındaki isim bugün Rize'de Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmiş, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar olduğunu, 16 Nisan referandumunun bu açıdan büyük önem taşıdığını iddia etmiş.

Anayasa değişikliği ile ülkede çift başlı yönetimin ortadan kalkacağını söyleyen Dişli, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık dönemine dair örtük suçlamalarda bulunmaktan da kaçınmamış:

“Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. Daha önce de gördük. En son Başbakan Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul’a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali Bey geldi. Aralarında özel ilişki olmasına rağmen bu sistem problem doğuruyor. Bu sistem problem doğurduğu için tek başlı sisteme geçmemiz lazım.”