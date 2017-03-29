Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!

»Ana Sayfa»Analiz
29.03.2017 18:08
Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şaban Dişli, Rize’de anayasa değişikliğini savunmuş!

Haksöz Haber

15 Temmuz’dan beri kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri hiç kuşkusuz AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şaban Dişli idi.

Gülenci darbenin beyin takımı arasında olmakla suçlanan kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin durumuna rağmen nasıl olup da pozisyonunu aynen koruyabilmesindeki hikmet hala merak edilmekte. Öyle ya FETÖ ile iltisaklı denilerek çaycının, çorbacının dahi görevden alındığı gözaltına alınıp tutuklandığı bir ortamda Dişli’nin AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı sıfatını sürdürmesi dikkat çekiciydi.

Şüphesiz insanlar kardeşleri de olsa başkalarının eyleminden ötürü suçlanamazlar ama herkes için aynı kuralın işletilmediği de ortadayken, Şaban Dişli’nin bu durumunun manidar bulunmaması beklenemezdi.

İşte bu tartışmaların odağındaki isim bugün Rize'de Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmiş, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar olduğunu, 16 Nisan referandumunun bu açıdan büyük önem taşıdığını iddia etmiş.

Anayasa değişikliği ile ülkede çift başlı yönetimin ortadan kalkacağını söyleyen Dişli, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık dönemine dair örtük suçlamalarda bulunmaktan da kaçınmamış:

“Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. Daha önce de gördük. En son Başbakan Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul’a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali Bey geldi. Aralarında özel ilişki olmasına rağmen bu sistem problem doğuruyor. Bu sistem problem doğurduğu için tek başlı sisteme geçmemiz lazım.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İHH Bir Terör Örgütü"21 Mart 2017 Salı 22:00
  • “Değerlerini Yitirmiş Bir AB’nin Geleceği Var mı?”20 Mart 2017 Pazartesi 21:04
  • Süleyman Soylu Hamaseti Seviyor!18 Mart 2017 Cumartesi 11:06
  • Kamuoyu Açıklama Bekliyor, İBB Susuyor!14 Mart 2017 Salı 17:27
  • ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!14 Mart 2017 Salı 15:59
  • Erdoğan, Putin ile Ne Görüştü?10 Mart 2017 Cuma 16:42
  • Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk08 Mart 2017 Çarşamba 03:12
  • Macron, Fransa'yı Sömürgeci Geçmişiyle Yüzleştiriyor07 Mart 2017 Salı 21:24
  • 'Derin' Almanya Dizginlenebilecek mi?06 Mart 2017 Pazartesi 21:42
  • Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!03 Mart 2017 Cuma 18:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim