Ve İşte Türklük Şuurunu Parlatacak Arkeolojik Buluş da Geldi!

Haksöz Haber

Milli gururu okşayan gelişmeler her yerden fışkırıyor adeta! Gün geçmiyor ki yurdum insanının vatanseverlik duygu ve arzularını büyütecek yeni bir hadise yaşanmasın.

İç ve dış ihanet odaklarının saldırıları karşısında Türk vatanını koruma kollama azmi her geçen gün daha bir keskinleşirken, Türklük bilincini parlatma, büyütme yolunda yerin üstündekilere ilaveten yer altından da deliller bulmakta zorlanılmıyor.

Bugün tüm medya organlarının heyecanla aktardıkları Beşiktaş metrosunun kazısı sırasında yapılan arkeolojik çalışmalarda kurgan tipi 35 mezar bulunduğuna ilişkin haber gerçekten de içinden geçtiğimiz zor zamanda tam da ihtiyaç duyduğumuz cinsten bir bilgi aşısı oldu adeta!

Uzmanların verdiği bilgiye göre bu bulgular sayesinde 3 bin 500 yıllık bu mezarlar ile Türklerin çok daha önceden İstanbul’a geldiği ortaya çıkmış oluyormuş! Bilindiği üzere kurgan veya Korgan, Türk ve Altay kültürüne ait kutsal mezar, türbe için kullanılıyormuş.

Dolayısıyla bundan böyle kimse Türklerin Anadolu’yu vatan edinme tarihini 1000 yıl gibi kısa bir süreye sıkıştırmaya kalkmamalı, yurdum insanının vatanseverlik ruhunun köklü bir maziye dayandığı gerçeğini gizlemeye çalışmamalı!