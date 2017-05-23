“Ve Allah İnsan İle Konuştu” Kitabı Çıktı!

"Ve Allah İnsan İle Konuştu", Radyo Selam yayın yönetmeni ve aynı zamanda yine aynı radyoda yaklaşık dört yıldır da yapımcı ve sunucusu olduğu "Ezber Bozan" programı ile tanınan Ahmet Maruf Demir'in ikinci kitabı.

Diyarbakır merkezli yayın yapan Radyo Selam'da yıllardır “Ezber Bozan” isimli radyo programı ile tanınan Demir, ilk kitabı "Huma'ya Mektup"ta da olduğu gibi "Ve Allah İnsan İle Konuştu" kitabında da sınırları zorluyor.

Anlatı türü kitap 20 bölüm ve 159 sayfadan oluşmakta. Genelde ümmet coğrafyası özel de ise Türkiye'de yaşanan son birkaç yılın özetinin hikayeleştirilerek anlatıldığı kitabın en dikkat çekici bölümü ise "Oyun Büyük" başlığı. 15 Temmuz ebter darbe girişimi başta olmak üzere siyasi olayların hikayeye yakın bir üslup ile anlatılmaya çalışıldığı kitap, karakterler üzerinden dile getirilen şiirleri ve öyküleri de kendisinde barındırıyor.

Kitap arka kapak yazısı ise şu şekilde: "Beş yıl önce yazılan dört yapraklık bir hikayenin son hali. Biraz gerçek biraz masal. Biraz ciddi biraz absürd. Biraz karmaşık biraz basit. Biraz siyaset biraz edebiyat. Biraz güncel biraz tarih. Biraz nesir biraz şiir. Her şeyden ve de hepsinden azar azar. Fakat hepsinden ve her şeyden öte de çokça umut. Hep umut. Her zaman umut. Adı anılmaya değer olmayanla, Allah'ın konuşması kadar umut. Ve Allah İnsan İle Konuştu. Peki ya İnsan? İnsanın Allah ile konuşmasından sonraki değişimine ve asıl edinilmesi gereken derde tanıklık edin!"

Seyda Yayınları: 0412 224 54 40

Yazar İletişim: ahmetmaruf@hotmail.com