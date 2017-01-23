'Vazife Malulü Sayılmayanlara da Aylık Bağlanacak'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 684 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin yayımladığı anımsatıldı.
Açıklamada, 15 Temmuz Darbe Girişimi dahil, terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre çalışma gücü kaybı esas alındığı için malul sayılmayanlara aylık bağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Resmi Gazete'deki düzenlemeyle bu kişilerin, bu yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı rahatsızlıklarının 13 Temmuz 1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamede belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanınmıştır. Böylece, nizamname dereceleri itibarıyla terör olaylarında yaralanan ancak vazife malulü sayılmayanlara aylık bağlanacak. Nizamname dereceleri itibarıyla 1. dereceye 2 bin 150 lira, 2. dereceye 2 bin lira 3. dereceye bin 850 lira, 4. dereceye bin 700 lira, 5. dereceye bin 550 lira, 6. dereceye bin 404 lira aylık bağlanabilecek."
Başvurular SGK'ya yapılacak
"Bağlanacak aylık tutarı herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışmaları bulunanlar için mevcut hizmet süreleri esas alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak emeklilik aylığının yüzde 25 artırımlı tutarından, emeklilik aylığı almakta olanlar için ise almakta oldukları aylıkların yüzde 25 artırımlı tutarından az olamayacak" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Bu aylıklar ilgililerin çalışması halinde de ödenmeye devam edecek ve vefatları halinde, 5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine (anne ve baba için herhangi bir şart aranmaksızın) ölüm aylığı olarak intikal ettirilecek.
Ayrıca, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemleri sebebiyle 23 Ocak 2017 tarihinden önce yaralanmış kamu görevlileri ile er, erbaş ve güvenlik korucularından, aynı kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanamamış olanların; yaralanmalarına ilişkin olarak varsa daha önce alınmış sağlık kurulu raporu, yoksa yeni alacakları sağlık kurulu raporları ile SGK'ya başvurmaları gerekiyor. Bu başvuru üzerine ilgili kamu kurumlarından istenilecek belgeler (Nakdi tazminat komisyon kararı, görev belgesi, olay yeri tespit tutanağı, adli ve idari tahkikat raporu, savcılık iddianamesi veya mahkeme kararı gibi) SGK tarafından temin edilerek oluşturulacak dosya çerçevesinde ilgililerin hak sahipliği durumu değerlendirilecektir."
AA
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