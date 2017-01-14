Vatikan’daki Filistin Büyükelçiliği Açıldı
AA’da yer alan habere göre, Mahmud Abbas, Filistin’in Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı.
Filistin’in Vatikan Büyükelçiliği’nin açılışına Vatikan Devlet Sekreteri’ni (Başbakanlık) temsilen Başpiskopos Angelo Becciu de katıldı.
Vatikan ile komşu Porta Angelica Caddesi’ndeki büyükelçiliğin resmî açılışını yapan Abbas, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bugün Papa ile buluştuk. Umuyorum ki diğer devletler de Vatikan örneğini takip eder ve Filistin’i tanırlar.” dedi.
Vatikan, Filistin’i 2005 yılında tanımıştı.
Trump’ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Vaadi
Mahmud Abbas, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma vaadiyle ilgili “Eğer böyle bir karar olursa, bu barışa yardımcı olmayacaktır. Umuyoruz ki, bu olmaz.” dedi.
Konuşmasının ardından büyükelçiliğe giren Filistinli lider, pencereden uzanarak Filistin bayrağını göndere çekti.
Büyükelçiliğin açılışı öncesinde, Abbas, Vatikan’da Devlet Başkanı ve Katolik âleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.
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