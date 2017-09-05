“Vatandaş Olmanızdan Dolayı Sizi Kutluyoruz”

Ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle maruz kaldıkları sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye göç eden 3 milyona yakın Suriyelinin bir bölümünün Türkiye vatandaşlığına alınmasıyla ilgili süreç geçtiğimiz yıl başladı. Türkiye vatandaşlığına alınacak 300 bin Suriyeliden en az 120 bini bir yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. İlk etapta vatandaşlık verilecek 7 bin Suriyeli ise sevindirici haberi beklemeye başladı.

Vatandaşlık başvurularında ilk olarak Geçici Eğitim Merkezleri’ndeki göçmenlere eğitim veren öğretmenlere öncelik verilirken, öncelikli olan diğer kişilerin de beyaz yakalılar olarak tabir edilen grup olduğu öğrenildi.

Başvurularını bulundukları illerdeki Göç İdaresi müdürlüklerine yapan Suriyeliler, kendilerine verilen bir dosya numarasıyla süreci Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip etmeye başladı.

Suriyeli Bir Tercümanın Başvuru Süreci

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık başvurusu kabul edilen ve mesleği de tercümanlık olan bir Suriyelinin başvuru süreci şu şekilde gerçekleşti:

Vatandaşlık süreci ilk olarak Gaziantep Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 24 Kasım 2016’da gelen mülakat daveti ile başlayan Suriyeliye hem Arapça hem de Türkçe olarak, “24.11.2016 tarihinde görüşme için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’müze gelmeniz gerekmektedir.” mesajı iletildi. Mülakatın ardından ise yaklaşık 8 ay süren değerlendirme ve güvenlik soruşturması aşaması da sona erdi.

Türkiye vatandaşlığına kabul edilen Suriyeli ise, sevindirici haberi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine girerek öğrendi. Verilen dosya numarasını “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” bölümüne yazan Suriyeliye, “İlgili kanunda aranan şartları taşıdığınız anlaşıldığından, Türk vatandaşlığına kabülünüze karar verilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı hak ve ödevlerinizin bilinci içerisinde insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir vatandaş olmanız dileğiyle vatandaş olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Başvuru makamınca gerekli tebligat tarafınıza yapılacaktır.” denildi.

Bir Başka Başvuru

Öte yandan, başvurusunu yapan ve sonucu dört gözle bekleyen bir başka başvurucuya da süreçle ilgili, “İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması başvurunuza ait evraklar incelenmek ve karar alınmak üzere başvuru makamınca Genel Müdürlüğümü’ne gönderilmiş, ancak henüz Genel Müdürlüğü’müze ulaşmamıştır.” mesajının iletildiği görüldü.

“Çifte Vatandaşlık” Talebi

Diğer yandan, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sülo Cevizci de, ilk 7 binlik alımda çok fazla Türkmen olmadığını kaydederek, “Bizim talebimiz Türkiye’de yaşayan 750 bine yakın Suriyelinin çifte vatandaş olması. Çünkü bu kişiler bir gün tekrar Suriye’ye dönebilir. Oradaki Türkmen nüfusunu korumak gerekecek. Bizim çalışmamız bu yönde. Talebimizi yetkili mercilere ilettik. Biz Türkiye’de misafiriz. Türkiye bize oradaki savaştan dolayı ev sahipliği yaptı. Ama sonuç itibariyle biz tekrar memleketimize dönmek istiyoruz ve oradaki Türkmen varlığını devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

Oy Kullanma Meselesi

Vatandaşlık alan Suriyelilerin 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde oy kullanamayacağı geçtiğimiz yıl açıklanmıştı. Oy kullanma hakkını değerlendiren Gaziantep Barosu avukatlarından Aziz Cihan Kaçıran da, “Anayasal olarak Türk vatandaşı olanlar oy kullanır. Ama bu yönde KHK veya bir yönetmelikle farklı bir düzenlemeye gidilebilir.” dedi.