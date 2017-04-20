Vatan Partisi’nden Meral Akşener'e Davet!

Aydınlık gazetesinde kalem oynatan Sabahattin Önkibar MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'e Vatan Partisi'ne katılma çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turgut Okyay'ın da Meral Akşener konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu savunan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, “Vatan Partisi yöneticisi dostum ünlü yargıç sevgili Turgut Okyay dün bana şunu söyledi: 'Meral Akşener ve arkadaşları bize yani Vatan Partisine katılmalı.' Geçtiğimiz genel seçimde Vatan Partisi'ne oy vermiş milli bir gazeteci olarak bu çağrı bana anlamlı geldi” dedi.

Kaynak: Yeni Akit