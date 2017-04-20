Vatan Partisi’nden Meral Akşener'e Davet!

»Ana Sayfa»Gündem
20.04.2017 16:33
Vatan Partisi’nden Meral Akşener'e Davet!
Aydınlık gazetesinde kalem oynatan Sabahattin Önkibar MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'e Vatan Partisi'ne katılma çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turgut Okyay'ın da Meral Akşener konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu savunan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, “Vatan Partisi yöneticisi dostum ünlü yargıç sevgili Turgut Okyay dün bana şunu söyledi: 'Meral Akşener ve arkadaşları bize yani Vatan Partisine katılmalı.' Geçtiğimiz genel seçimde Vatan Partisi'ne oy vermiş milli bir gazeteci olarak bu çağrı bana anlamlı geldi” dedi.

Kaynak: Yeni Akit

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Halk Oylamasını Lekelemek İsteyenler Son Kozlarını YSK’da Denediler”19 Nisan 2017 Çarşamba 20:25
  • YSK Referandum İptal Başvurularını Redetti19 Nisan 2017 Çarşamba 18:05
  • Suriyeli Çocuklar İçin Yüksek Teknolojili Protez Merkezi Dualarla Açıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 17:52
  • Avrupa'da 'Evet' Yasaklandı, 'Hayır' Desteklendi19 Nisan 2017 Çarşamba 17:32
  • YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!19 Nisan 2017 Çarşamba 16:48
  • “Cumhurbaşkanı’nın Partiye Üyeliğinin Önünde Bir Engel Yok”19 Nisan 2017 Çarşamba 15:52
  • HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:07
  • Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 11:19
  • YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız19 Nisan 2017 Çarşamba 11:14
  • Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma18 Nisan 2017 Salı 21:49
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim