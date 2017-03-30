Vatan İçin Her Şey ‘Teferruat’ Görülebilir mi?

​​​​​​​Vatan elbette çok önemlidir. Ama vatan nasıl korunacaktır. Her nasıl olursa olsun korunmalıdır denilirse, o zaman o niyetle yapılan her zulüm de teferruat olur…

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu: Bazı şiarlar, sloganlar ilk planda kulağa hoş gelebilir. Bunlardan birisi de ‘Vatan sözkonusu olursa, gerisi teferruattır..’ sözü.. Bu söz, gerek iktidarda olanlarca, gerekse muhalefet cenahınca sık sık tekrarlanıyor. Nutuklarda söylenmekle kalmıyor, arabaların arka camlarına bile yazılıyor.. Böyle olunca da, vatan için her şeyin caiz görülmesi telkin ediliyor! Bununla vatan kavramının hafife alındığı sanılmaya.. Said Halim Paşa, 100 yıl öncelerde, vatan’ı tarif ederken, şöyle diyordu: ‘Muselman nazarında vatan, inancının hâkim olduğu topraktır..’ Yazının Devamı >>>