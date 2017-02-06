"Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”

»Ana Sayfa»Ekonomi
06.02.2017 21:18
"Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında büyük kamu şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesiyle ilgili olarak, "Bu önemli bir adımdır" yorumunu yaptı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Varlık Fonu kararıyla ilgili "Bu sayede devletin elinde sağlam bir kaynak olacak" yorumunu yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası, Borsa İstanbul gibi birçok dev kamu kuruluşu Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, bu kararda büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesiyle ilgili bir niyetin söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu sayede devletin elinde sağlam bir kaynak olacak. Bu adımla olası ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşmamız öngörülmektedir. Bu önemli bir adım olacaktır. Bu niyetle de bu adım atılmıştır" dedi.

Kurtulmuş, kamunun elinde kuvvetli bir varlık yapısının oluşturulması amacıyla kararın verildiğini ifade ederken, "Bu, Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek içindir" şeklinde konuştu.

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü bir fona sahip olması, ekonomik olumsuzluklara karşı korunmak için verilen bir karardır. Muhalefetin sözleri son derece yanlıştır. Varlık Fonu, milli bir oluşumdur. Milli bir kuruluştur" dedi.

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