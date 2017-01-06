Van’ın Çatak Belediyesi'ne Kayyum
Van Çatak'ta terör soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine Kaymakam Hacı Asım Akgül, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bartu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Akgül, görevine başladı.
Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Akgül, burada yaptığı konuşmada, ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi.
"Bizlerin görevi vatanımıza, milletimize en iyi hizmeti sunarak, vatandaşımızı memnun etmek." diyen Akgül, "İlçemizin gelişmesi güzelleşmesi için birlikte imkanlarınızın sınırlarını zorlayacağız. Belediyecilik hizmetinde hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğimi belirtmek isterim. Bundan önce nasıl çalışıyordunuz bilmem ama bugünden itibaren herkes elinden geldiğinden daha fazla çalışacak. Devletimizin bizlere verdiği yeni göreve layık olup halkımız için daha fazla çalışıp daha verimli olacağız" ifadesini kullandı.
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