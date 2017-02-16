Van’ın Çaldıran Belediyesi’ne Kayyum Atandı

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16.02.2017 17:28
Van’ın Çaldıran Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Van’ın Çaldıran Belediyesi’ne Kaymakam Tekin Dündar, “Belediye Başkan Vekili” olarak görevlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, Van’da PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan DBP’li İlçe Belediye Başkanı Faruk Demir’in yerine Valilik tarafından Kaymakam Tekin Dündar, vekâleten getirildi.

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