Van’ın Başkale Belediyesi’ne Kayyum Atandı

»Ana Sayfa»Dünya
22.01.2017 23:01
Van’ın Başkale Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Van’ın Başkale ilçesinde Kaymakam Abdulselam Öztürk, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alınan DBP’li Belediye Başkanı İhsan Güler’in yerine, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, Van’ın Başkale ilçesindeki DBP’li Belediye Başkanı İhsan Güler, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca görevinden alındı.

Güler’in yerine Kaymakam Abdulselam Öztürk, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

Öztürk’ün yarın belediye binasına giderek çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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