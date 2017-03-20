Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn
Van Özgür-Der’den Turgut Kul kardeşimizin babası Abdullah Kul amcamız vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.
- Yorumlar 2
Diğer Haberler
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerine
- “Suriye Halkı Ağır Bedeller Ödeyerek Kirli Planları Boşa Çıkardı”
- Muhacirleri Diline Dolayan Yerli Wilders
- OHAL Komisyonundan ‘Temiz Kâğıdı’ Alan İşine Geri Dönecek
- Muhalifler Şam Kırsalına Doğru İlerliyor
- Hafter Güçleri Kuşatma Altındaki Kenti Ele Geçirdi
- PKK, DHKP-C ve MLKP’ye Almanya’da Her Şey Serbest!
- Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!
- Kerkük’te Kürtçe ve Irak Kürdistanı Bayrağı Gerilimi
- “Para Verseler Bir Daha Mısır’a Ayak Basmam!”
- Bombardımandan Kurtulan İdamdan Kurtulamıyor!
- Rusya'nın Yeni Hedefi Libya mı?
- Bombardımandan Kurtulan İdamdan Kurtulamıyor!
- OHAL Komisyonundan ‘Temiz Kâğıdı’ Alan İşine Geri Dönecek
- Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
- Hafter Güçleri Kuşatma Altındaki Kenti Ele Geçirdi
- “Suriye Halkı Ağır Bedeller Ödeyerek Kirli Planları Boşa Çıkardı”
- Muhalifler Şam Kırsalına Doğru İlerliyor
- PKK, DHKP-C ve MLKP’ye Almanya’da Her Şey Serbest!
- Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!
- Muhacirleri Diline Dolayan Yerli Wilders
- Bakan Çelik: 112 Üründe GDO Tespit Edildi
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerine
- Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim