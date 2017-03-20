Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti

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20.03.2017 21:58
Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
​​​​​​​İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn

Van Özgür-Der’den Turgut Kul kardeşimizin babası Abdullah Kul amcamız vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

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