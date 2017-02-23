Van’dan Mehmet Karagülle Kardeşimiz Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn
Van’dan Abdullah, Ceylan ve Ayşe Karagülle kardeşlerimizin babası Mehmet Karagülle amcamız vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.
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