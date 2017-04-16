Van’daki Saldırıyla İlgili 17 Kişi Gözaltına Alındı

Van’ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın bulunduğu konvoya PKK’lılarca düzenlenen saldırıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Van’ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın bulunduğu iki araçlı konvoya PKK tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen, Vanlı’nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı’nın hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.