Van’da PKK/KCK Operasyonu: 19 Gözaltı

Van’da düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.