Van’da PKK Saldırısı: 1 Çocuk Yaralandı!
Van’ın Başkale ilçesindeki jandarma komutanlığına PKK’lı militanlarca düzenlenen havanlı saldırıda evinin önünde oynayan bir çocuk yaralandı.
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PKK’lı militanlar, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan Başkale-Hakkâri karayolundaki İlçe Jandarma Komutanlığı’na havanlı saldırı gerçekleştirdi.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda can kaybı yaşanmazken, evinin önünde oyun oynayan bir çocuk bacağından yaralandı.
Yaralı çocuk, Başkale Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, militanların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
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