Van’da Bazı Bölgeler “Özel Güvenlik Bölgesi” İlan Edildi
Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Başkale, Erciş, Çaldıran, Çatak, Gevaş, İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bazı alanların 15 gün süreyle “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bazı alanlar, icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmemesi için milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/a maddesine istinaden 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.”
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.
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