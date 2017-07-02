Van'da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Katledildi

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özalp'ta ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Aydın Ahi'nin saat 22.00 sıralarında Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden kaçırıldığını söyledi.

Ahi'nin evine yakın bir yerde öldürüldüğünü belirten Soğanda, "İlçe Başkan Yardımcımız, 2 kişi tarafından evinden kaçırıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü. Bu saldırıyı lanetliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da evine gelen 2 kişinin Ahi'yi zorla götürmek istediğini, bu sırada evin yakınlarında bekleyen birkaç kişinin de silahla ateş açtığını kaydetti.

Evinden 20 metre uzağa götürülen Ahi'nin PKK tarafından öldürüldüğünü bildiren Yıldırımçakar, olayı kınadıklarını dile getirdi.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu da 9 Ekim 2016'da PKK'lılar tarafından evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü.