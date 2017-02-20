Van Özgür-Der’de “Kur’an’ın Müminleri İnşa Etme Yöntemi” Konuşuldu

Özgür-Der Van şubesinin aylık seminerler dizisinde “Kur’an Müminleri Nasıl İnşa Eder” konusunu Van Gençlik Merkezi konferans salonunda Muş Alpaslan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Sunumunu Tayfur Bayraklı’nın yaptığı program Muğdat Baran’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Özgür-Der Van Şube Başkanı Hayati Beyde, selamlama konuşmasının ardından misafirlere dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Murat Kayacan, Kur’an’ın Müminleri inşa etme yöntemi hakkında aşağıda belirtilen 14 ana madde ve alt başlıklar halinde sunumunu gerçekleştirdi.

1. Kuranı kerim bize “önce insan olun sonra müslüman olun” demez. iyi biri olmanın yolu muhakkak ki kuranın içindedir kurandan geçer. kurana inanmıyor ama iyi bir insan diyerek bizim kurandan uzaklaşmamızı istemez kuran.

2. Birisi bizi ayetlerle uyardığında çeşitli sebeplerle o uyarıları dikkate almamamızı istemez. Uyarıldığımız sırada “Hani kuran !” demek yerine, “işittik ve itaat etik dememizi ister”. Eğer bu uyarılar bizi etkilemiyorsa imanımızı gözden geçirmemiz gerekir.

Kur’an özgür olmaya teşvik eder. Kur’an’daki özgürlük anlayışı batının bize getirdiği ve uygulamaya çalıştığı özgürlük anlayışından farklı olarak allaha boyun eymektir.

Peki Kur’an nasıl özgürlüğü teşvik eder?

Dileyen kimse iman etsin dileyen kimse inkar etsin bir özgürlüktür. Dinde zorlama yoktur. Kimse zorla iman ettirilemez.

3. Kur’an toplumsal değişimin aşama aşama olmasını ister. Değişimlerin aniden ve birden olması yerine aşama aşama olmasını ister. Bu konuda kuranın en büyük örnek uygulamları ise içki yasağı faiz yasağıdır. Bu yasaklar topluma aniden değilde aşama aşama gelmiş yasaklardır.

Değişimin aşama aşama olmasının yararı; toplumdaki değişimin istenilen yönde ve sağlıklı olmasıdır.

4. Düşüncelerimizde fanatik olmamamızı ister. ‘Ya sen haklısın ya da ben’ gibi cümleler ilk önce kendimize olan eksikliği sonrada fanatizmi ifade eder. Karşıdakini yumuatıcı bir uslup önceliğimiz olmalıdır.

5. Kur’an tebliğ ve insani ilişkilerde nazik ve güzel konuşmamızı teşvik eder.

6. Tartışmalarda delil istemek önemlidir. Delil istemeden bir tartışma olmaz. Bizim delilimiz ise kurandır. Onun dışında faydalı olan şeyleri örf diyerek alabiliriz. unutulmamalıdır ki örflerde zaman zamman değişiyorlar

7. İslam karşıtı olanların çelişkili tutumlarını belirtilmesini ister. Onların uygulamalarını iyi takip edip çelişkili konularını ortaya koymamz gerekmektedir. Söylem ve tutumlarındaki çelişkileri tespit edilmeli ve bunlar gündem yapılmalıdır. Bu tebliğ çalışmasında bir artı iken aynı zamanda müslümanlar için de moral kaynağıdır .

‘Bu peygamber nasıl bir peygamber’ diyorlardı ama ondan önceki peygamber de onlar gibi insandı. muhakkak yeryüzünde melekler olsaydı oraya melek uyarıcılar gönderirdik

8. Toplumu ıslah çabalarında somut şeyleri, bilinen gerçeklerden hareket etmeyi ön plana çıkarır. Hz. inrahim ‘zarar bile gelmeyecek şeylere mi tapıyorsunuz?’ diyerek bilinen gerçekleri ortaya çıkartmıştır.

İslamın dünyevi ve uhrevi faydalarını tebliğ etmeliyiz. İslam karşıtlarını islema ısındırırken müslümanlarada moral etkisindedir.

9. Kuranda imtihanları sabırla geçmenin mükafatından bahseder. Sabredenleri müjdele! Dünyada başarı için, daha iyisini elde etmek için sabretmek gerekiyor. Daha fazlasına ulaşmak için sabretmek gerekir. Biz dünya hayatının geçiciliğine kapılıp daha iyisi olan ahiret hayatını kaybetmemeli daha iyisi için sabretmeliyiz.

10. Kuran kıssalar aracılığıyla bazı gerçekleri insanlara somutlaştırır. Kıssaları sadece çocuklara inmiş hikayelermiş gibi bakmak yanlış bir tutumdur. kıssalar bize bazı değerleri kazandırmaya çalışır.

11.İnsanları uyarırken empati yapmaya teşvik eder. Hz İbrahim kavmine ben yıldıza tapıyorum ama... veya benim tanrım güneştir... diyerek doğrudan yerine dolaylı olarak kavminin söylemindeki çelişkiyi daha iyi bir yolla anlatıyor. Doğrudan yerine dolaylı anlatım kavratmayı kolaylaştırır.

12. Başka toplumların bilgisine başvurmayı yok saymaz. Tevrat ve incilde bizim sorup öğreneceğimiz şeyler var. Kuran tevrat incil çok farklı şeyler değiller. sorabileceğimiz şeyler vardır.

13. karşımızdaki muhattabıda düşünmeye sevk eder. Hz İbrahimin firavuna benim rabbim güneşi doğudan doğuruyor sende batıdan doğur dediğinde firavunu düşünmeye zorlamıştır.

Hz İbrahimin büyük puta baltayı vererek bu yapmıştır demesi yine bir kavmini düşünmeye sevk etme örneğidir. bu tür şok tedaviler etkilidir uygulanabilir.

14.Müminleri yetiştirmede temsilleri bir araç olarak kullanılmıştır. temsillerin kıssadan farkı temsillerin yaşanmış olma zorunluluğun olmamasıdır.

HAKSÖZ HABER- MUSAB GÜLTEPE