Van Özgür-Der Üyeleri İftarda Buluştular

İftarların açılıp namazların kılınmasının ardından hanımlar ve erkekler kendi aralarında hasbihal ettiler.

Van şube başkanı Hayati Beyde Müslümanların her zamankinden daha fazla ülfet ve muhabbete ihtiyacının olduğunu, Tevhid akidemizin gereklerinden birinin de iyilik ve takvada yardımlaşmak olduğunu vurguladı. Bu minvalde Tuşba Şubesi'nin de bu amaca hizmet edecek donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Katılımın yoğun olduğu program vaktin ilerlemesi ile sona erdi.