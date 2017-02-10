“Van Büyükşehir Belediyesi’nde 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı”

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 15:36
“Van Büyükşehir Belediyesi’nde 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı”
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taşyapan, “Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Taşyapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı personel hakkında çalışmaların devam ettiğini, bu nedenle görevden uzaklaştırma işlemi yaptıklarını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, bu konuda yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren Taşyapan, şunları kaydetti:

“Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak. Sözleşmeli personelin de sözleşmelerini askıya aldık sâdece. İşten çıkarılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu görevden uzaklaştırmalar bir tedbirdir, daha sonra iade edilebilir. Büyükşehir belediyemizde işçi, memur dâhil 190 civarında bir açığa alma söz konusu. Bu tedbir olarak yapılan bir işlem. Sonuçlanınca da gereken çalışmalar yapılacak. İlçe belediyelerimiz de kendi içinde bu tür çalışmalar yürütüyor.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı10 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı10 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak10 Şubat 2017 Cuma 09:24
  • Tel Abyad'da Patlama10 Şubat 2017 Cuma 00:44
  • Almanya'da Başörtülü Öğretmen Tazminat Davasını Kazandı09 Şubat 2017 Perşembe 22:28
  • ABD'li Başörtülü Olimpiyat Oyuncusu Havalimanında Alıkonuldu09 Şubat 2017 Perşembe 21:04
  • Trump'tan Yeni Guantanamo Planı09 Şubat 2017 Perşembe 19:41
  • Fransa'da Flamanville Nükleer Santralinde Patlama09 Şubat 2017 Perşembe 17:35
  • “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Eyfel Kulesi, Kurşun Geçirmez Duvarla Çevrelenecek09 Şubat 2017 Perşembe 13:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim