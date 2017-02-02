Vali’ye Müdahale Etmek İçin 10 Kişilik Manga Oluşturmuş!

Bolu’da darbe kalkışmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yarbay Ceylan’ın, darbe kalkışmasının yaşandığı gece Vali Aydın Baruş’a müdahale etmek için 10 kişilik manga oluşturduğu belirtildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3’ü tutuklu 10 eski askerî personel hakkında, “Anayasa’yı ihlâl” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

AA’da yer alan habere göre, aralarında “Bolu Düzce Sıkıyönetim Komutanı” olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askerî personel hakkında, Anayasa’nın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca “Anayasa’yı ihlâl” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hazırlanan 70 sayfalık iddianamede, 2 numaralı sanık olarak gösterilen ve eski 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan’la ilgili bilgiler yer aldı.

“Tüm Personel Çağrıldı”

İddianamede, darbe kalkışmasının yaşandığı gece evindeyken, Hakkâri’de geçici görevde bulunan Güneşer tarafından verilen “sıkıyönetim” emrini okumak üzere tugaya gelen Ceylan’ın, diğer şüpheli Yüzbaşı Nuri Kıyak ile görüştüğü ve tugay dışındaki tüm personelin acil mesaiye çağrılarak içtimaya alınmasını emrettiği belirtildi.

Ceylan’ın, Güneşer’den gelen emir üzerine darbe hazırlığına başladığı ifade edilen iddianamede, “Hazırlıklar kapsamında, tugayda görevli tüm personelin mesaiye çağrıldığı, darbeye teşebbüs amaçlı Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) düzenine geçildiği, emrindeki askere silah, mermi, kompozit başlık dağıtıldığı, cephanelikten mermi çıkarıldığı, tugay dışına çıkılması için araçların hazır ettirildiği, hatta bir ara ‘bin’ emri verildiği, dışarı çıkılıp Vali’yi almak üzere 10 kişilik manga oluşturulduğu anlaşılmıştır.” denildi.

“Komutanım Emredin Vali’yi Alayım”

Cumhuriyet savcılarının Tugay Komutanlığı’nda görevli 542 kişi ile birebir görüştüğü aktarılan iddianamede, dinlenen şahısların verdiği ifadelere göre, şüpheli Ceylan’ın, 15 Temmuz 2016 gecesi “sıkıyönetim komutanı” olan Güneşer ile yaptığı telefon konuşmasında, “Komutanım, emredin, Vali’yi alayım.” dediği kaydedildi.

Ceylan’ın ayrıca gönüllülerden oluşan 10 kişilik manga hazırlattığı ve şarjörlere basılan mermilerin bu mangaya dağıtıldığı anlatılan iddianamede, sanığın mangaya hitaben sarf ettiği şu sözlere yer verildi:

“Tereddüt etmeyeceksiniz, size Vali’yi alın gelin dersek, alıp geleceksiniz, şu andan itibaren benim emrimdesiniz, başka kimseden emir almayacaksınız. Herhangi bir durumda dışarı çıkabiliriz, hazırlıklı olun, ne emir verilirse yapacaksınız.”

“Aklanmak İçin Ceridelerde Değişiklik Yapmışlar”

İddianamede, tugaya sonradan gelen eski Komutan Vekili Cahit Tirindaz’ın, askere mermi dağıtılıp dağıtılmadığı sorusuna “Dağıtılmadı.” şeklinde yanıltıcı cevap verdiği anlatılan Ceylan’ın icraatlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

“Tugayda tutulan ceridelerde, sonradan kendilerini aklamak için değişiklik ve düzeltmeler yaptığı, şüphelinin mühimmat çıkartılması için cephaneliği açtırıp, habercilerinin silahına mermi bastığı ve dolu şarjörleri hücum yeleğine yüklediği, sıkıyönetim emrinin ve darbenin uygulanması için Güneşer ile müteaddit defa telefonla görüştüğü belirlenmiştir.”

İddianamede ayrıca Veli Ceylan’ın Gülen örgütüne üyeliğine ilişkin, Kayseri Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına gelen bir bildirimde, şüpheli Veli Ceylan’ın, askerî lise sınavlarını örgüt tarafından soruların verilmesi sayesinde kazandığı ve örgüt üyesi olduğu bilgisine yer verildi.