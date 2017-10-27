Vali Yardımcısı ve Bazı Kaymakamlar Görevden Uzaklaştırıldı

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.