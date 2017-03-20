Vaer'den Tahliye Edilen Bin 354 Sivil Cerablus'a Ulaştı

»Ana Sayfa»Suriye
20.03.2017 04:08
Vaer'den Tahliye Edilen Bin 354 Sivil Cerablus'a Ulaştı
Suriye'nin Humus kentinin Vaer ilçesinden tahliye edilen bin 354 sivil, Cerablus'taki çadır kente ulaştı.

Suriye'de rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Humus'un merkezindeki Vaer ilçesinden tahliye edilen bin 354 sivilCerablus'taki çadır kente ulaştı.

Dün öğle saatlerinde,  Vaer ilçesinden hareket eden ve bu sabah erken saatlerde Halep'in Bab ilçesine ulaşan 32 otobüsten oluşan kafile, buradan yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından Cerablus'a geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Cerablus'a bağlı Amerne köyünde kurulan çadırlara yerleştirilen sivillerin ilk etapta temel ihtiyaçları giderildi.

AFAD Gaziantep İl Müdürü Sinan Atakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 dönüm alan üzerinde 306 aile için 230 çadır kurduklarını söyledi.

"Gelen aileler için bütün hazırlıklarımızı tamamladık"

Başka sivillerin gelme ihtimaline karşı başka bir bölgeye 100 çadır daha kurduklarını belirten Atakan, şunları kaydetti:

"Gelen aileler için bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve çadırlarımızı kurduk. Çadırlarımızın içinde battaniye ve yataklarını koyduk. Her aileye bir mutfak ve hijyen seti verdik. Bunların yanında onlara su, kumanya ve diğer çeşitli malzemeler dağıtıldı. Ayrıca sağlık ekiplerimiz çocukların aşılarını yapıyor. İçlerinde hasta ve yaralı olanların hastaneye nakli sağlandı. İnşallah bu insanları bugün itibariyle çadırlarına eksiksiz olarak almış olacağız."

AA

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