Üzüntüden Beyin Kanaması Geçirdi!

Afganistan’da maruz kaldığı sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz sene 105 yaşındayken ülkesinden göç ederek kaçak yollardan Hırvatistan’a ulaşan Bibikhal Uzbek, daha sonra İsveç’e giderek orada iltica talebinde bulunmuştu.

İsveç Göçmenlik Bürosu ise dünyanın en yaşlı göçmeni olduğu sanılan 106 yaşındaki yaşlı kadının iltica talebini reddederek ülkeden sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Bir senedir Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde yaşayan yaşlı kadının söz konusu karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtilmişti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, yaşlı kadının 21 yaşındaki torunu Muhammed, ninesinin, sınır dışı edileceğine ilişkin kararı öğrendikten sonra beyin kanaması geçirdiğini ve yatalak kaldığını duyurdu.

İsveç Göçmenlik Bürosu, ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçler ile Taliban arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kunduz’un “güvenli bir bölge” olduğunu iddia ediyor.